Фотофакты. Как выглядят люди, которые хотят встретить Новый год трезво?

Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво". Они сфотографировались с плакатами. Она прошла в Новосибирске во время II Межъепархиального турнира по футболу.
Всего с 26 по 31 декабря в таких акциях примут участие жители многих городов Сибири и других регионов России. Ее организаторы — активисты трезвых движений из разных уголков страны.
Они приглашают в свои ряды всех желающих. Для участия нужно просто сфотографироваться с текстом "Я встречаю Новый год Трезво!", поставить его на аватарку или принять участие в конкурсе историй "Моя жизнь — моя трезвость".
Кстати, 1 января приверженцы здорового образа жизни собираются на пробежку и тоже приглашают с собой всех неравнодушных.
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