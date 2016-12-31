Фотофакты. Как выглядят люди, которые хотят встретить Новый год трезво?

Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво". Они сфотографировались с плакатами. Она прошла в Новосибирске во время II Межъепархиального турнира по футболу.

Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!" .Фото : Новосибирская митрополия. Всего с 26 по 31 декабря в таких акциях примут участие жители многих городов Сибири и других регионов России. Ее организаторы — активисты трезвых движений из разных уголков страны. Они приглашают в свои ряды всех желающих. Для участия нужно просто сфотографироваться с текстом "Я встречаю Новый год Трезво!", поставить его на аватарку или принять участие в конкурсе историй "Моя жизнь — моя трезвость". Кстати, 1 января приверженцы здорового образа жизни собираются на пробежку и тоже приглашают с собой всех неравнодушных. Смотрите также Мария Стрыгина