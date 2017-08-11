Клещи атакуют: больше ста человек в Алтайском крае пострадало от укусов

В середине августа начнется вторая волна активности клещей в Алтайском крае. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
За прошедшую неделю в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 110 человек. Случаи зафиксированы в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Белокурихе и в 25 районах края. Сейчас активность клещей стала немного ниже, но уже в середине августа ожидается новый всплеск.
Всего за сезон в крае оказалось более 10 тысяч пострадавших от клещей (из них 3054 детей). 4% исследованных клещей были заражены энцефалитом.
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