Клещи атакуют: больше ста человек в Алтайском крае пострадало от укусов

За прошедшую неделю в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 110 человек. Случаи зафиксированы в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Белокурихе и в 25 районах края. Сейчас активность клещей стала немного ниже, но уже в середине августа ожидается новый всплеск.

Всего за сезон в крае оказалось более 10 тысяч пострадавших от клещей (из них 3054 детей). 4% исследованных клещей были заражены энцефалитом.