Краевые власти снова одобрили бизнесмену выдачу земельного участка без торгов

Краевая инвестиционная комиссия одобрила заявку от частного инвестора на предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов. Земля выделена на территории медицинского кластера для строительства медучреждения, оснащенного позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ-центра).
Инвестором проекта выступает компания из Санкт-Петербурга "Медицинский институт имени Березина Сергея" (МИБС) — лидера отечественного рынка по предоставлению услуг МРТ и КТ. В Барнауле уже почти 10 лет работает один из филиалов центра. Сегодня это один из крупнейших частных инвесторов в российскую систему здравоохранения.
Как мы уже писали, в новый проект руководитель компании Аркадий Столпнер и его партнеры собираются вложить более полумиллиарда рублей. В ближайшее время начнется разработка участка. Алтайский центр станет одним из 12, запланированных Столпнером к строительству до 2020 года. Вложить в их строительство его компания планирует 5 млрд рублей
В Алтайском крае земля без торгов выделяется во второй раз. Первый раз была одобрена заявка также от частного инвестора — компании "ПремиумСтрой-Алтай", который построит в Барнауле медицинский центр для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательной системы.
По информации Главэкономики, земельный участок может быть предоставлен юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законом Алтайского края от 11 августа 2016 года.
Как рассказали altapress.ru в региональном Минздраве, первых пациентов оба медицинских учреждения начнут принимать уже в четвертом квартале 2018 года. Дата начала строительства на обеих площадках определена - 1 квартал 2017 года. Строительство объектов должно завершиться до конца 2018 года.
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