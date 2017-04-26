"Красный крест" будет раздавать в Барнауле "народные обеды"

Алтайское отделение "Красного креста" реализует в Барнауле проект "Народный обед" для нуждающихся. Специальный цех откроется в краевой столице уже на этой неделе.
Как рассказал председатель регионального отделения "Красного креста" Петр Бабайцев, каждые две недели в цехе добровольцы будут фасовать крупы, макароны и каши по продуктовым наборам. За один месяц планируется делать более 400 продуктовых наборов, которые с помощью волонтеров Красного Креста будут доставлять нуждающимся семьям по всему Алтайскому краю.
Целевая аудитория цеха "Народный обед" — это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Реализация проекта в Алтайском крае стала возможна благодаря продовольственному фонду "Русь".
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