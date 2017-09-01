"Мичиган", "Гонконг" и "Пхукет": в Алтайский край скоро вернется вирус гриппа

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Он опасен тем, что протекает тяжело, если есть сопутствующие заболевания, дает осложнения, в том числе приводит к летальному исходу. Причем, говорит Ирина Переладова, все погибшие от гриппа не были привиты: в больницу их доставляли в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Это один из главных аргументов специалиста в пользу прививок.

В этом году предстоит привить 43% населения Алтайского края или 1,4 млн человек. В первую очередь медики направятся к группам риска: гражданам, которые находятся в контакте с большим количеством людей, работают в закрытых помещениях или представляют определенные профессии. Например, это продавцы, водители транспорта, педагоги.

В этом году в отдельную группу выделили птицеводов. "Птица болеет гриппом и хотя у нее свои штаммы, они могут мутировать. Это направление вызывает настороженность и находится на особом контроле у Минздрава", - говорит Переладова.

Вакцину уже получили все поликлиники Алтайского края в рамках федерального финансирования по целевой программе. Ее будут бесплатно ставить всем обратившимся в поликлинику вплоть до 31 октября.

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:

Прививать жителей края будут вакциной "Совигрипп" российского производства. Она выпускается для массового использования и прошла клинические испытания. Также можно получить платную вакцину "Гриппол" и "Максигрипп" в страховых организациях.

Ежегодно все вакцины адаптируют к прогнозируемым штаммам гриппа. В этом году в Алтайском крае ждут "Мичиган" (А/H1N1) или "свиной грипп", "Гонконг" (А/H3N2), "Брисбен" (В) и Пхукет (В). Это не новые, не мутированные штаммы вирусы. С ними россияне уже встречались. Например, "Мичиган" вызвал весной 2017 года вторую волну заболеваемости. К счастью в Алтайском крае вспышки не было.

Ирина Переладова сожалеет, что некоторые граждане отказываются от прививок: "Безусловно, каждого есть право выбора. Но часто отказ основан на безграмотности людей. Особенно грустно, когда родители принимают решение за ребенка и подвергают его риску. А за спиной только знания из обсуждений на форумах".

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:

Считается: поставил вакцину и все равно заболел гриппом. Но там нет живых вирусов, а только их части. Они и формируют иммунитет. Да, прививка не дает 100% гарантии от того, что человек не заболеет гриппом, но у тех, кто получил вакцину, заболевание протекает легче.

Ирина Переладова рассказала, что получить вакцину "Совигрипп" можно в любой поликлинике. Для этого сначала обращаются к терапевту или педиатру, который оценит состояние здоровья пациента. Сама вакцина упакована в одноразовые шприцы-тюбики. Укол сделают в верхнюю часть руки. До двух дней место укола может болеть, так как кожа травмирована. Также в течении первых суток организм может отреагировать температурой 37-37,1 градусов. "Это индивидуальная реакция. У некоторых и на физраствор может подняться температура, так как в организм попадает инородное вещество", говорит Переладова.

Кроме того, любая организация в Алтайском крае может оформить заявку в поликлинике и врач с медсестрой приедут на рабочее место, чтоб сделать прививки. В этом случае потребуется паспорт для регистрации привитого. Вакцина и услуга также будут бесплатными.

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики: