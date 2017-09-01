Министр Долгова объяснила, почему жители Алтайского крае болеют больше других россиян

Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края:

Заболеваемость превышает общий уровень РФ в 1,6 раза. А по болезням органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем более, чем в два раза.

Для края характерен резко континентальный климат со средними температурами июля от +26 до +28 и января от -20 до -24°С. Но летом у нас бывает экстремально жарко — до +41 градусов, а зимой холодно — до 55.

В крае зафиксировано радиоактивное загрязнение окружающей среды. Это наследие серии мощных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне. Сейчас концентрация долгоживущих изотопов не превышает допустимого уровня, но врачи констатируют заболевания из-за "генетического эффекта", проявляющегося в последующих поколениях.

Плюс к тому 4% жителей края в пяти муниципальных образованиях страдают от падения фрагментов вторых ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Байконур".