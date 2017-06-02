Минздрав потребовал запретить сцены курения в фильмах

"Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий", — заявил "Известиям" член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Алексей Шабашов.

По его мнению, особенно опасно, если в фильме курит главный положительный герой.

Впрочем, не все однозначно восприняли эту инициативу. Так, гендиректор "Мосфильма", режиссер Карен Шахназаров считает, что искусство должно отражать жизнь, а в жизни люди курят.

В Гильдии кинорежиссеров добавили, что часто курение героев — творческий прием, показывающий зрителям, что, например, герой нервничает. В организации не поняли, как это можно избежать в лентах.