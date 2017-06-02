Минздрав потребовал запретить сцены курения в фильмах

Министерство здравоохранения предлагает отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями. Об этом говорится в антитабачной концепции министерства, пишут "Известия".
"Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий", — заявил "Известиям" член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Алексей Шабашов.
По его мнению, особенно опасно, если в фильме курит главный положительный герой.
Впрочем, не все однозначно восприняли эту инициативу. Так, гендиректор "Мосфильма", режиссер Карен Шахназаров считает, что искусство должно отражать жизнь, а в жизни люди курят.
В Гильдии кинорежиссеров добавили, что часто курение героев — творческий прием, показывающий зрителям, что, например, герой нервничает. В организации не поняли, как это можно избежать в лентах.
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