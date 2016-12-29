Минздрав: российское лекарство от рака показывает "фантастический результат"

Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли". Рабочее название препарата — PD-1. Если лекарство выйдет на рынок, оно получит другое название.

Сейчас в продаже уже есть немало лекарств от рака. В 2015 году выручка от их продажи по всему миру составила около 110 миллиардов долларов. Однако такие лекарства продлевают жизнь пациентов всего лишь на несколько недель, в лучшем случае пару месяцев, заявляют ученые.

Справка

Рак - одна из главных причин смертности в развитых странах. В России от онкологических заболеваний страдают около 3 млн человек. По данным Минздрава, за последние десять лет количество раковых заболеваний в стране увеличилось на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у 500 тыс. россиян.