Минздрав: российское лекарство от рака показывает "фантастический результат"

В России испытывают новый препарат для лечения рака. "Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом", заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщают "Вести".
Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли". Рабочее название препарата — PD-1. Если лекарство выйдет на рынок, оно получит другое название.
Сейчас в продаже уже есть немало лекарств от рака. В 2015 году выручка от их продажи по всему миру составила около 110 миллиардов долларов. Однако такие лекарства продлевают жизнь пациентов всего лишь на несколько недель, в лучшем случае пару месяцев, заявляют ученые.
Справка
Рак - одна из главных причин смертности в развитых странах. В России от онкологических заболеваний страдают около 3 млн человек. По данным Минздрава, за последние десять лет количество раковых заболеваний в стране увеличилось на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у 500 тыс. россиян.
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