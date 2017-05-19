На Алтае зафиксирована небывалая активность клещей

Что касается Барнаула, то здесь на 19 мая зарегистрировано 1032 человека, которых укусили клещи (в том числе 198 детей). Это немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но такие показатели считаются высокими.

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 89 жителей с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (17 детей в возрасте до 14 лет), два случая с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 7— с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

Летальных исходов не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медучреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина сразу после укуса.

По состоянию на 19 мая в регионе от клещей обработано 1829 га. Это 96% от всех территорий, подлежащих обязательной обработке.