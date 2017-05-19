На Алтае зафиксирована небывалая активность клещей

В Алтайском крае уже более четырех тысяч человек обратились в поликлиники с жалобами на присасывание клещей. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, сейчас продолжается период их наиболее высокой активности. Он продлится до конца мая.
Что касается Барнаула, то здесь на 19 мая зарегистрировано 1032 человека, которых укусили клещи (в том числе 198 детей). Это немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но такие показатели считаются высокими.
Всего в Алтайском крае зарегистрировано 89 жителей с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (17 детей в возрасте до 14 лет), два случая с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 7— с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.
Летальных исходов не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медучреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина сразу после укуса.
По состоянию на 19 мая в регионе от клещей обработано 1829 га. Это 96% от всех территорий, подлежащих обязательной обработке.
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