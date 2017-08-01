На барнаульском вокзале можно будет бесплатно сдать кровь на ВИЧ

В Барнауле остановится поезд, в котором можно будет пройти ВИЧ-тест и получить консультацию специалистов. В краевой столице он пробудет с 3 по 5 августа.
На железнодорожном вокзале Барнаула 3 августа откроют пункт тестирования на ВИЧ, где все желающие за 15 минут смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-обследование и получить консультации врачей. В акции примут участие специалисты Краевого центра медицинской профилактики.
Тестирование будет проходить в зале ожидания железнодорожного вокзала 3 августа с 13.00 до 18.00, 4-5 августа с 10.00 до 18.00.
Все желающие также смогут узнать о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, определить уровень холестерина и глюкозы, измерить вес, артериальное давление, оценить уровень своего здоровья.
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