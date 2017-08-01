На барнаульском вокзале можно будет бесплатно сдать кровь на ВИЧ

На железнодорожном вокзале Барнаула 3 августа откроют пункт тестирования на ВИЧ, где все желающие за 15 минут смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-обследование и получить консультации врачей. В акции примут участие специалисты Краевого центра медицинской профилактики.

Тестирование будет проходить в зале ожидания железнодорожного вокзала 3 августа с 13.00 до 18.00, 4-5 августа с 10.00 до 18.00.

Все желающие также смогут узнать о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, определить уровень холестерина и глюкозы, измерить вес, артериальное давление, оценить уровень своего здоровья.