Большинство баз Алтайского края уже обработали от клещей

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, всего обработке подвергнут 1900 га — это территории санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и кладбищ.

В то же время период наиболее высокой активности клещей продолжается. По прогнозам экспертов, он продлится до конца мая. С начала сезона активности клещей (с 26 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 2495 человека (в 2016 г. – 4071), из них 806 детей до 14 лет (2016 г. – 1322).

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 629 пострадавших, из них 112 детей (2016 г. – 1060, из них было 206 детей), которые обратились в медорганизации по поводу присасывания клещей. Всем детям введен иммуноглобулин, ведется медицинское наблюдение.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано 52 жителя края с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (2016 г. – 88), в том числе 13 детей до 14 лет (2016 г. – 20). Выявлено два случая с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом (2016 г. – 5), пять случаев с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом (2016 г. – 7) у взрослых жителей края. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Специалисты подчеркивают, что абсолютно все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита.

Altapress.ru уже писал, что делать, если вы обнаружили присосавшегося клеща.

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю еще раз напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики: носить защитную одежду, осматриваться, применять репелленты. При присасывании клеща нужно обратиться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства.

Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно, взрослые обслуживаются через страховые компании.

Справка

На сегодняшний день в Алтайском крае от клещевого энцефалита привито 57 тысяч человек, из них 34 тыс. - это дети.