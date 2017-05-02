На строительство новых алтайских ФАПов уйдет более 30 миллионов рублей

Как сообщает сайт краевой администрации, девять новых ФАПов построят в рамках краевой адресной инвестиционной программы и федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

По данным Минстройтранса Алтайского края, на строительство будет выделено почти 32 млн рублей. Из этой суммы 8,5 млн рублей составят средства федерального бюджета, а 23,5 млн - краевое финансирование

Где появятся новые ФАПы:

село Думчево (Залесовский район); село Бураново (Калманский район); село Советский Путь (Локтевский район); село Дубровино (Романовский район); село Шульгин Лог (Советский район); село Березовка (Солонешенский район); село Первокаменка (Третьяковский район); село Ключи (Тюменцевский район); село Нижняя Гусиха (Усть-Пристанский район).

Уже в мае пройдет конкурс по определению подрядчика, который и выполнит строительно-монтажные работы под постоянным контролем минстройтранса Алтайского края. Строительство всех девяти зданий планируется завершить к осени. Все деревянные конструкции для строительства ФАПов изготавливают на местном предприятии - Бобровском лесокомбинате.