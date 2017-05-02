Здоровье

На строительство новых алтайских ФАПов уйдет более 30 миллионов рублей

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Сегодня, 18:50.
Здоровье

На строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в девяти районах Алтайского края в 2017 году потратят 32 млн рублей. Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье. Фото : СС0.

Как сообщает сайт краевой администрации, девять новых ФАПов построят в рамках краевой адресной инвестиционной программы и федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

По данным Минстройтранса Алтайского края, на строительство будет выделено почти 32 млн рублей. Из этой суммы 8,5 млн рублей составят средства федерального бюджета, а 23,5 млн - краевое финансирование

Где появятся новые ФАПы:

  1. село Думчево (Залесовский район);
  2. село Бураново (Калманский район);
  3. село Советский Путь (Локтевский район);
  4. село Дубровино (Романовский район);
  5. село Шульгин Лог (Советский район);
  6. село Березовка (Солонешенский район);
  7. село Первокаменка (Третьяковский район);
  8. село Ключи (Тюменцевский район);
  9. село Нижняя Гусиха (Усть-Пристанский район).

Уже в мае пройдет конкурс по определению подрядчика, который и выполнит строительно-монтажные работы под постоянным контролем минстройтранса Алтайского края. Строительство всех девяти зданий планируется завершить к осени. Все деревянные конструкции для строительства ФАПов изготавливают на местном предприятии - Бобровском лесокомбинате.

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