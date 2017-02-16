"Не кошмарьте ситуацию!": алтайский вице-премьер рассказала о причине проблем в "ДАРе"

Прежде всего, она напомнила, что алтайский центр — самый крупный из 32 подобных медицинских учреждений, строительство которых идет согласно федеральной программе во многих регионах. Более того, это сложнейший медицинский объект, который когда-либо возводился в Алтайском крае. Генеральным подрядчиком выступила компания "Селф", которая за 24 месяца провела максимум работ.

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Не кошмарьте ситуацию. Говорят, что переезд страшнее пожара. Нельзя требовать все и сразу. Давайте дадим нашему центру время встать на ноги! Это будет корректнее по отношению и к мамочкам, и к сотрудникам.

В чем сложность "ДАРа"?

в своей конструкции здание имеет семь этажей, состоящих из двух крупных блоков: "А" - палаты, "Б" - весь функционал: операционные, родзалы, реанимационные. Каждый блок имеет пять подблоков разной этажности;

есть так называемые "персональные помещения" - особо чистые со своим режимом вентиляции, спецпанелями и антистатическим натуральным линолеумом на полу;

для передвижения по зданию нужно оборудовать 12 лифтов.

Несмотря на сложности, здание отвечает всем современным санитарным нормам и правилам, включая и особые требования к помещениям для новорожденных детей, а также технологиям их выхаживания, отметила Капура.

В чем сложность оборудования?

Проблема первая — дефицит специалистов

По словам Надежды Капура, в центре должно быть установлено более двух тысяч единиц оборудования. Но смонтировать его могут только специалисты из компаний-поставщиков. У мастеров из Алтайского края таких прав просто нет. Нельзя даже распаковать технику до приезда представителя фирмы. Поэтому все делается постепенно. Приехал нужный человек — занесли какую-либо "машину" и распаковывали в его присутствии, чтобы не были сорваны пломбы. Только потом идет установка, монтаж и запуск. По мере того, как идет доналадка и домонтаж данного оборудования, приглашаются эксперты из других стран и регионов, которые обучают алтайских специалистов. Это тоже требует определенного времени.

Часть оборудования для перинатального центра еще стоит не распакованной.

Также постепенно будет проводиться и экспертиза с целью получения разрешительных документов на новые виды деятельности в центре.

Проблема вторая — узкие проемы

Алтайскому перинатальному центру пришлось столкнуться и с еще одной проблемой. Те параметры, которые были изначально заданы поставщиками, не всегда после распаковки совпадали с конструктивными решениями здания. То есть в некоторых помещениях дверные проемы не соответствуют размерам оборудования. Поэтому по ходу приходилось где-то расширять дверные проемы и делать заново косметический ремонт. В частности, расширять проемы понадобилось на 3 и 5 этажах.

Проблема третья — потолки

В палатах пребывания матери и ребенка на третьем этаже перинатального центра до сих не герметичные потолки. Оказалось, что местные проектные институты были не готовы к разработке таких сложных решений. В настоящее время в экстренном порядке они меняются на герметичные. Нужна особая конструкция потолков и вентиляции.

Все эти мелкие недоделки и привели к тому, что на объекте до сих пор проводятся строительные работы, но готовность помещений оценивается как высокая. И это ни в коей мере не мешает оказанию медицинской помощи. У Росздравнадзора претензий нет, все соответствует требованиям, подытожила вице-премьер.

Вопросов нет

Несмотря на все сложности, по словам вице-премьера, все работы по строительству, монтажу оборудования, вводу в эксплуатацию проводятся вовремя.

Евгений Долгалев, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Вопрос о ситуации в краевом перинатальном центре "ДАР" задали журналисты и руководителю управления Следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгению Долгалеву на пресс-конференции 14 февраля. Один из журналистов поинтересовался, проводилась ли там доследственная проверка.

Долгалев пояснил, что никаких противозаконных действий в реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра нет, а сам следственный комитет не занимается проверкой: "Мы занимаемся расследованием уголовных дел". Он заверил, что как только поступят какие-либо материалы от надзорных органов, следователи ими займутся.

Материалы, опубликованные в СМИ, на взгляд Евгения Долгалева, сообщений о преступлениях не содержат.