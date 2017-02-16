"Не кошмарьте ситуацию!": алтайский вице-премьер рассказала о причине проблем в "ДАРе"

В том, что краевой перинатальный центр "ДАР" столкнулся со сложностями при вводе в эксплуатацию, виновата совсем не алтайская сторона. Об этом заявила вице-премьер правительства региона Надежда Капура. Она рассказала о проблемах, которые до сих пор не позволили полностью открыть главное краевое учреждение для мам и детей.
Прежде всего, она напомнила, что алтайский центр — самый крупный из 32 подобных медицинских учреждений, строительство которых идет согласно федеральной программе во многих регионах. Более того, это сложнейший медицинский объект, который когда-либо возводился в Алтайском крае. Генеральным подрядчиком выступила компания "Селф", которая за 24 месяца провела максимум работ.
Надежда Капура,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Не кошмарьте ситуацию. Говорят, что переезд страшнее пожара. Нельзя требовать все и сразу. Давайте дадим нашему центру время встать на ноги! Это будет корректнее по отношению и к мамочкам, и к сотрудникам.
В чем сложность "ДАРа"?
- в своей конструкции здание имеет семь этажей, состоящих из двух крупных блоков: "А" - палаты, "Б" - весь функционал: операционные, родзалы, реанимационные. Каждый блок имеет пять подблоков разной этажности;
- есть так называемые "персональные помещения" - особо чистые со своим режимом вентиляции, спецпанелями и антистатическим натуральным линолеумом на полу;
- для передвижения по зданию нужно оборудовать 12 лифтов.
Несмотря на сложности, здание отвечает всем современным санитарным нормам и правилам, включая и особые требования к помещениям для новорожденных детей, а также технологиям их выхаживания, отметила Капура.
В чем сложность оборудования?
Проблема первая — дефицит специалистов
По словам Надежды Капура, в центре должно быть установлено более двух тысяч единиц оборудования. Но смонтировать его могут только специалисты из компаний-поставщиков. У мастеров из Алтайского края таких прав просто нет. Нельзя даже распаковать технику до приезда представителя фирмы. Поэтому все делается постепенно. Приехал нужный человек — занесли какую-либо "машину" и распаковывали в его присутствии, чтобы не были сорваны пломбы. Только потом идет установка, монтаж и запуск. По мере того, как идет доналадка и домонтаж данного оборудования, приглашаются эксперты из других стран и регионов, которые обучают алтайских специалистов. Это тоже требует определенного времени.
Часть оборудования для перинатального центра еще стоит не распакованной.
Также постепенно будет проводиться и экспертиза с целью получения разрешительных документов на новые виды деятельности в центре.
Проблема вторая — узкие проемы
Алтайскому перинатальному центру пришлось столкнуться и с еще одной проблемой. Те параметры, которые были изначально заданы поставщиками, не всегда после распаковки совпадали с конструктивными решениями здания. То есть в некоторых помещениях дверные проемы не соответствуют размерам оборудования. Поэтому по ходу приходилось где-то расширять дверные проемы и делать заново косметический ремонт. В частности, расширять проемы понадобилось на 3 и 5 этажах.
Проблема третья — потолки
В палатах пребывания матери и ребенка на третьем этаже перинатального центра до сих не герметичные потолки. Оказалось, что местные проектные институты были не готовы к разработке таких сложных решений. В настоящее время в экстренном порядке они меняются на герметичные. Нужна особая конструкция потолков и вентиляции.
Все эти мелкие недоделки и привели к тому, что на объекте до сих пор проводятся строительные работы, но готовность помещений оценивается как высокая. И это ни в коей мере не мешает оказанию медицинской помощи. У Росздравнадзора претензий нет, все соответствует требованиям, подытожила вице-премьер.
Вопросов нет
Несмотря на все сложности, по словам вице-премьера, все работы по строительству, монтажу оборудования, вводу в эксплуатацию проводятся вовремя.
Вопрос о ситуации в краевом перинатальном центре "ДАР" задали журналисты и руководителю управления Следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгению Долгалеву на пресс-конференции 14 февраля. Один из журналистов поинтересовался, проводилась ли там доследственная проверка.
Долгалев пояснил, что никаких противозаконных действий в реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра нет, а сам следственный комитет не занимается проверкой: "Мы занимаемся расследованием уголовных дел". Он заверил, что как только поступят какие-либо материалы от надзорных органов, следователи ими займутся.
Материалы, опубликованные в СМИ, на взгляд Евгения Долгалева, сообщений о преступлениях не содержат.
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