Стоматологи раскритиковали модный напиток смузи

Перемолотые целиком овощи и фрукт с различными добавками превращаются в популярный сегодня напиток смузи. Однако стоматологи обращают внимание на то, что чересчур увлекаться модным веянием не стоит. Это может привести к проблемам с зубами и в целом желудочно-кишечным трактом.
В подробностях разобрался телеканал НТВ. Медики рассказали изданию, что густой напиток из перемолотых блендером фруктов и овощей надолго остается на зубах, поэтому эмаль страдает. Чтобы не допустить этого, смузи стоит пить через соломинку, а потом хорошо прополоскать рот и даже почистить зубы.
Другая скрытая проблема смузи — его консистенция. Пюре не нужно жевать, поэтому в процессе еды выделяется недостаточно слюны и желудочного сока, а также затормаживается работа всего желудочно-кишечного тракта, что тоже чревато.
Диетологи советуют употреблять такие коктейли в первой половине дня и не относиться к ним как к напиткам. Смузи — это пусть и замаскированная, но еда, причем самостоятельное блюдо. И если включать его в свое меню, то от чего-то придется отказаться. Иначе будет переедание со всеми его нехорошими последствиями.
Таким образом эксперты советуют относится к смузи, как к лакомству. Если по чуть-чуть и иногда, то это отличный способ разнообразить свой рацион.
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