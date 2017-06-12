Стоматологи раскритиковали модный напиток смузи

В подробностях разобрался телеканал НТВ. Медики рассказали изданию, что густой напиток из перемолотых блендером фруктов и овощей надолго остается на зубах, поэтому эмаль страдает. Чтобы не допустить этого, смузи стоит пить через соломинку, а потом хорошо прополоскать рот и даже почистить зубы.

Другая скрытая проблема смузи — его консистенция. Пюре не нужно жевать, поэтому в процессе еды выделяется недостаточно слюны и желудочного сока, а также затормаживается работа всего желудочно-кишечного тракта, что тоже чревато.

Диетологи советуют употреблять такие коктейли в первой половине дня и не относиться к ним как к напиткам. Смузи — это пусть и замаскированная, но еда, причем самостоятельное блюдо. И если включать его в свое меню, то от чего-то придется отказаться. Иначе будет переедание со всеми его нехорошими последствиями.

Таким образом эксперты советуют относится к смузи, как к лакомству. Если по чуть-чуть и иногда, то это отличный способ разнообразить свой рацион.