Почти у 30% россиян ученые обнаружили депрессивные мутации

Участие в исследовании приняли две тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет (40% женщин и 60% мужчин). Им провели ДНК-тест на предрасположенность к 149 мультифакториальным заболеваниям всех систем организма. В итоге почти у трети тестируемых нашли вариант rs6265-T гена BDNF. Как утверждают ученые, у людей с этим вариантом гена чаще, чем у других, бывают депрессии, суицидальные настроения, интроверсии и синдром дефицита внимания. Ген важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Но мутации этого гена приводят к повышенной психической чувствительности и иногда к дефектам мозга.

Правда, несмотря на большое число носителей мутировавшей версии BDNF, далеко не все страдали от депрессии и проблем с психикой. Только у 3% россиян мутации есть в обеих копиях гена. У остальных 27% "опечатки" есть лишь в одной из них.

По статистике ВОЗ, сегодня около 300 миллионов жителей земного шара страдает от депрессии, многие из них не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

Справка

В конце 2015 года в России было зарегистрировано 4,04 млн душевно­больных. Из них 1,1 млн человек страдают от психоза и слабоумия (в том числе более чем у 500 тыс. диагностирована шизофрения), еще у четверти диагноз "умственная отсталость" и у 2 млн — расстройства не­психотического характера.