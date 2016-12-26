Путину и Назарбаеву рассказали о "таблетках молодости"

Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичных биологических и химических препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Как рассказал руководитель лаборатории перспективных исследований Александр Карабельский, сейчас "Биокад" занимается разработками "таблеток молодости". Они позволят людям с различными заболеваниями справляться со многими недугами в преклонном возрасте. Такая терапия в будущем поможет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, которые являются основными причинами смертности населения во всем мире, отметил Карабельский. Он добавил, что приём таких "таблеток молодости" в будущем может увеличить среднюю продолжительность жизни до 130 лет уже через 20-30 лет в случае удачных клинических испытаний, пишет bfm.ru.