Путину и Назарбаеву рассказали о "таблетках молодости"

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев осмотрели лаборатории фармацевтического завода "Биокад" под Санкт-Петербургом. Предприятие занимается разработкой препаратов, препятствующих старению человека, сообщает "Интерфакс".
Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичных биологических и химических препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Как рассказал руководитель лаборатории перспективных исследований Александр Карабельский, сейчас "Биокад" занимается разработками "таблеток молодости". Они позволят людям с различными заболеваниями справляться со многими недугами в преклонном возрасте. Такая терапия в будущем поможет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, которые являются основными причинами смертности населения во всем мире, отметил Карабельский. Он добавил, что приём таких "таблеток молодости" в будущем может увеличить среднюю продолжительность жизни до 130 лет уже через 20-30 лет в случае удачных клинических испытаний, пишет bfm.ru.
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