Регистратуры всех медицинских учреждений станут совершенно одинаковыми уже к 2020 году

Все регистратуры всех поликлиник Алтайского края через 2,5 года будут работать в едином формате и иметь единый стиль оформления. Об этом сообщили в региональном минздраве.
На сегодняшний день уже восемь площадок работают в новом формате, а до конца 2017 года еще 15 медицинских организаций региона изменят свой формат работы. Все изменения проходят в рамках пилотного проекта "Бережливая поликлиника". Алтайский край вошел в число 20 регионов, где тестируются нововведения. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут "перепрофилированы" в "бережливые". По словам чиновников, реализация проекта позволит максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом и повысить доступность медицинской помощи.
В рамках проекта особое внимание уделяется комфортности при посещении медучреждений: вежливый и квалифицированный персонал, открытые регистратуры, удобная запись на прием через интернет и инфоматы, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий.
Напомним, уже второй год в Алтайском крае также реализуется проект "Открытая регистратура".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.