Регистратуры всех медицинских учреждений станут совершенно одинаковыми уже к 2020 году

На сегодняшний день уже восемь площадок работают в новом формате, а до конца 2017 года еще 15 медицинских организаций региона изменят свой формат работы. Все изменения проходят в рамках пилотного проекта "Бережливая поликлиника". Алтайский край вошел в число 20 регионов, где тестируются нововведения. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут "перепрофилированы" в "бережливые". По словам чиновников, реализация проекта позволит максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом и повысить доступность медицинской помощи.

В рамках проекта особое внимание уделяется комфортности при посещении медучреждений: вежливый и квалифицированный персонал, открытые регистратуры, удобная запись на прием через интернет и инфоматы, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий.

Напомним, уже второй год в Алтайском крае также реализуется проект "Открытая регистратура".