Роспотребнадзор предупредил о зараженном энцефалитом сыром молоке

"Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко", — сказал представитель Роспотребнадзора.

Для того, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно прокипятить молоко.

Из-за аномального тепла и относительно раннего снеготаяния, на большей части России клещи активизировались раньше положенного срока.

Ранее altapress.ru сообщал, что с конца апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на укусы клещей обратились более 1,5 тысяч человек, из них третья часть — это дети до 14 лет. В Барнауле в медицинских учреждениях зарегистрировали более 300 человек, сообщает краевой Роспотребнадзор. Специалисты сообщают, что высокая активность клещей продлится до конца мая.

Справка

Из 65 административных территорий Алтайского края 58 являются эндемичными клещевому энцефалиту.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и летальному исходу. Переносчиком вируса является зараженный клещ.