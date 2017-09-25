Россиянам предложили меньше есть колбасы, сыра и хлеба

Перечень, включающий в себя хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез, кетчуп, был составлен Федеральным исследовательским центром (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Меры предлагаемые ФИЦ питания, были разработаны в рамках утвержденной в 2016 году правительством "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года". Также они могут войти в проект "Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года", которую сейчас разрабатывает Минздрав.

По мнению ученых, суммарное суточное поступление критически значимых пищевых веществ соответствует 5 г соли, 50—60 г добавленного сахара, 65 г жира, 20 г насыщенных жирных кислот и 2 г трансжиров. При этом основными источниками поступления соли в организм человека являются хлеб и хлебопродукты, колбаса и мясные консервы, сыры, консервированные овощи, соленья, соленая и копченая рыба, а также фастфуд и комбинированные продукты (соусы и кетчупы).

В настоящее время Минздравом совместно с экспертным сообществом, ведется разработка "Стратегия формирования здорового образа жизни до 2025 года". Одной из мер, в частности, может стать приведение состава и объема продуктов потребительской корзины к обоснованным нормам здорового питания, в том числе и путем уменьшения трансжиров, поваренной соли и "быстрых" углеводов, а также замену обычной поваренной соли на йодированную, пишет ura.ru.