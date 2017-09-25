Россиянам предложили меньше есть колбасы, сыра и хлеба

Минздрав и Роспотребнадзор получили список продуктов, употребление которых может быть опасно из-за высокого содержание соли, сахара и трансжиров. Cпециалисты предложили помечать указанный товары особой маркировкой — скорее всего это будет красная полоса на упаковке, сообщают "Известия".
Перечень, включающий в себя хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез, кетчуп, был составлен Федеральным исследовательским центром (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи.
Меры предлагаемые ФИЦ питания, были разработаны в рамках утвержденной в 2016 году правительством "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года". Также они могут войти в проект "Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года", которую сейчас разрабатывает Минздрав.
По мнению ученых, суммарное суточное поступление критически значимых пищевых веществ соответствует 5 г соли, 50—60 г добавленного сахара, 65 г жира, 20 г насыщенных жирных кислот и 2 г трансжиров. При этом основными источниками поступления соли в организм человека являются хлеб и хлебопродукты, колбаса и мясные консервы, сыры, консервированные овощи, соленья, соленая и копченая рыба, а также фастфуд и комбинированные продукты (соусы и кетчупы).
В настоящее время Минздравом совместно с экспертным сообществом, ведется разработка "Стратегия формирования здорового образа жизни до 2025 года". Одной из мер, в частности, может стать приведение состава и объема продуктов потребительской корзины к обоснованным нормам здорового питания, в том числе и путем уменьшения трансжиров, поваренной соли и "быстрых" углеводов, а также замену обычной поваренной соли на йодированную, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.