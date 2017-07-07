Россияне стали чаще экономить на лекарствах и лечении

Во многом, это следствие того, что большинство россиян уверены в том, что именно государство должно обеспечивать их медикаментами во время сложных экономических ситуаций, а сами они должны тратить свои деньги на другие нужды. Так считает 96% жителей России.

Что касается других статей расходов, которые вошли в число "лидеров", то это экономия на еде, развлечениях и путешествиях.

В то же время количество россиян, которые ни на чем не экономят с 2016 по 2017 год увеличилось с 11% до 18%.