Россияне стали чаще экономить на лекарствах и лечении

В России за последний год на 10% увеличилось число людей, которые экономят на медицинских услугах, лечении и лекарствах. Если в 2016 году этот показатель находился на уровне 6%, то в июне 2017 года он достиг 16%, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".
Во многом, это следствие того, что большинство россиян уверены в том, что именно государство должно обеспечивать их медикаментами во время сложных экономических ситуаций, а сами они должны тратить свои деньги на другие нужды. Так считает 96% жителей России.
Что касается других статей расходов, которые вошли в число "лидеров", то это экономия на еде, развлечениях и путешествиях.
В то же время количество россиян, которые ни на чем не экономят с 2016 по 2017 год увеличилось с 11% до 18%.
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