Российские пенсионеры стали реже ходить в поликлиники и сильнее болеть

По словам эксперта, пожилым людям сложно попасть к врачу-специалисту, из-за чего заболевания выявляются в запущенной форме и не подлежат амбулаторному лечению. Сложившаяся ситуация, по мнению Гаврилова, стала следствием оптимизации сети медицинских учреждений: поликлиники и больницы ликвидировали без учета возрастного состава населения и транспортной инфраструктуры.

"До медицинских учреждений пожилым людям часто просто не под силу добраться, врачи-специалисты принимают далеко от дома. В результате заболевания выявляются несвоевременно и в более запущенной форме, когда амбулаторное лечение не помогает. Поэтому требуется госпитализация с оказанием специализированной, более дорогой медпомощи", — рассказывает Гаврилов.

При этом Счетная палата выяснила, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, а цены на медуслуги выросли 20%.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский полагает, что доступность медпомощи в России падает. "Пожилые люди не могут сами дойти до врача или не хотят сидеть в очередях, которые сохраняются, несмотря на запись. При этом у них нет возможности оплатить медуслуги. Поэтому всё больше стариков попадают в больницы уже в тяжелом состоянии", — говорит Саверский.

О том, что дела обстоят не так, говорит главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. По ее словам рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых. "В настоящее время доля пожилых пациентов среди госпитализированных больных достаточно высока и составляет 32%. При этом значительно увеличивается количество оперативных, в том числе высокотехнологичных вмешательств. Возможность подготовить пациента любого возраста к самой сложной операции появилась благодаря повышению качества медицинской помощи, — считает Ткачева.

При этом Ткачева говорит о том, что рамках Стратегии действий в интересах старшего поколения в России постепенно создается единая гериатрическая служба, которая максимальный объем медико-социальной помощи пожилым. В специальных гериатрических отделениях, которые будут формироваться в поликлиниках, будет оказывается помощь людям, которые в силу возраста страдают сразу от нескольких заболеваний. По данным фонда "Здоровье" в 2015 году в России работало всего 122 таких кабинета.

Александр Саверский согласен с тем, что меры, предусмотренные стратегией, в перспективе могут сделать медицинскую помощь более доступной для стариков. Однако, по его мнению, есть опасность подмены необходимой врачебной помощи сестринским уходом.