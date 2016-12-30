Российские ученые создали лекарство, способное уберечь печень от алкоголя

Алексей Люндуп,

руководитель отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета:

Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают.

Па словам ученого, для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы и появится в течение 3–5 лет. Как сказал г-н Люндуп, таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны, пишут "Известия".