Российских туристов предупреждают об опасной эпидемии в странах Европы

Как сообщают СМИ, всего за четыре месяца корью в Европе заболели более 4 000 человек. Больше всего заболевших - в Италии и Румынии. Эпидемия также зафиксирована в Австрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

В настоящее время врачи в Европе проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу. Вспышка кори, по данным Роспотребнадзора, могла возникнуть на фоне низкого уровня иммунизации населения.

Справка

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Характеризуется высокой температурой (до 40,5C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью кожных покровов, а также общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.