Российских туристов предупреждают об опасной эпидемии в странах Европы

Роспотребнадзор распространил информацию о вспышке кори в 14 европейских странах. Врачи пытаются исправить ситуацию, пишет "Экономика сегодня".
Как сообщают СМИ, всего за четыре месяца корью в Европе заболели более 4 000 человек. Больше всего заболевших - в Италии и Румынии. Эпидемия также зафиксирована в Австрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.
В настоящее время врачи в Европе проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу. Вспышка кори, по данным Роспотребнадзора, могла возникнуть на фоне низкого уровня иммунизации населения.
Справка
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Характеризуется высокой температурой (до 40,5C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью кожных покровов, а также общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.