Женщина из Алтайского края винит врачей перинатального центра "Дар" в смерти своего ребёнка

Женщина рассказала, что все 12 УЗИ показывали, что беременность протекает без патологий. За неделю до родов она приехала в "Дар". В планируемый срок роженицу осмотрели, сказали, что все нормально, но плод еще высоко.

Татьяна рассказывает, что просила сделать ей кесарево сечение, но врачи отказывались, ссылаясь на то, что они "за естественные роды". Поздно вечером у нее начались схватки.

Татьяна Колотилина,

жительница Ключевского района:

Боли были очень сильные. Врачи заявили, что в этот день 14 рожениц, поэтому мной будут заниматься, когда дойдет очередь. Поставили капельницу. Начмед сказала, что рожать я буду сама, кесарево сечения не будет. При этом врачи то приходили, то уходили, я периодически отключалась от боли. Мне ставили КТГ, прослушивая сердце ребенка. В какой-то момент, придя в сознание, я увидела прямую линию на распечатке КТГ. Поняла, что-то не то. Рядом никого не было, я начала звать врачей. Потом снова отключилась. Когда в очередной раз пришла в сознание, услышала фразу: "Единственный выход — кесарево сечение". Меня увезли на операцию, пришла в себя только в реанимации.

Утром женщине сообщили, что ребенок родился мертвым. Татьяне сразу же предложили отдельную палату в послеродовом отделении. "Через несколько часов я уже ехала домой, так как была не в силах оставаться в стенах этого центра. От помощи психолога я тоже отказалась. Просто сбежала. Кровотечение мне останавливали уже в районной больнице", — рассказывает роженица.

"Врач, объявившая о мертвом плоде, сказала, что да, надо было делать плановое кесарево сечение, но при этом в истории сейчас почему-то записано, что роды были срочными преждевременными. После ЧП передо мной не извинились, говорили только, что очень редкое осложнение", — говорит Татьяна.

В выписном эпикризе зафиксировали вес плода 4080 граммов, рост — 50 см, среди прочих осложнений — преждевременная отслойка плаценты тяжелой степени.

Тело ребенка Татьяна с мужем забрали и похоронили 29 августа. Супруги обратились с заявлением в прокуратуру и Росздравнадзор.

Altapress.ru дозвонился до главврача "Дара" Ирины Молчановой. Она сообщила, что находится в командировке, поэтому не может прокомментировать ситуацию.