7 советов, как вовремя заметить рак кожи

1 Что такое меланома?

Меланома — злокачественная опухоль, которая поражает кожу. Она развивается из клеток меланоцитов, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Проявляется сначала в виде родинок, пигментных пятен, образований на коже (невусов). Особенно опасны родинки, которые сформировались в зрелом возрасте.

У женщин симптомы чаще проявляются на груди и ногах, у мужчин – на руках, груди, спине. По статистике, образования могут появиться не только на коже, но и на оболочке глаза, мозга, слизистой носа, в полости рта, во влагалище, в прямой кишке.