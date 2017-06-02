7 советов, как вовремя заметить рак кожи

В Барнауле на базе краевого онкоцентра "Надежда" прошла акция "Скажи раку нет". Участие в ней приняли более 200 человек. Образования на коже 20 пациентов вызвали серьезные опасения врачей — им назначены дополнительные обследования. Диагноз "рак кожи" подтвердился у шестерых. Как не пропустить опасную болезнь?
Меланома — злокачественная опухоль, которая поражает кожу. Она развивается из клеток меланоцитов, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Проявляется сначала в виде родинок, пигментных пятен, образований на коже (невусов). Особенно опасны родинки, которые сформировались в зрелом возрасте.
У женщин симптомы чаще проявляются на груди и ногах, у мужчин – на руках, груди, спине. По статистике, образования могут появиться не только на коже, но и на оболочке глаза, мозга, слизистой носа, в полости рта, во влагалище, в прямой кишке.
- людям старше 70 лет;
- людям со светлой, почти белой кожей, у которых изначально малое содержание пигмента меланина в коже;
- тем, у кого генетически обусловленный рыжий цвет волос и есть веснушки;
- детям и родственникам тех, у кого в роду были заболевания кожи, рак, меланомы;
- людям с большим количеством родинок на теле (если родинок больше 50 штук, то это опасно);
- тем, у кого есть на теле пигментные пятна, невусы (родимое пятно). Но если в этом месте растут волосы, то такой участок кожи не перерастет в злокачественную форму;
- тем, у кого был ожог кожи. Давность получения значения не имеет.
- находиться на солнце только до 11 часов и после 16 часов дня, так как самое опасное солнце — в зените;
- загорать и купаться в головном уборе;
- стричь волосы, делать маникюр и педикюр только в специализированных салонах, у которых есть лицензия;
- делать татуировки и прокалывать уши только в прохладное время года.
- родинки или пигментные пятна стали менять форму, размер и цвет;
- диаметр образований более 5 мм;
- неровные края;
- если ранее плоские пятна вдруг начинают становиться объемными;
- периодически возникает кровоточивость, жжение, формирование корочки на поверхности образования.
- появляются постоянные головные боли;
- образуются подкожные уплотнения;
- начинается хронический кашель;
- увеличиваются лимфоузлы;
- происходит быстрая потеря веса без видимых причин.
Любые перемены, которые происходят с образованиями на коже, нужно показать врачу. Обычно медики удаляют подозрительные новообразования и не ждут их перерождения в злокачественные. Это делается тремя способами:
- ножевым;
- лазерным;
- радиоволновым.
Прогноз при меланоме зависит от степени развития опухоли и момента ее выявления. На ранних стадиях заболевание хорошо лечится. Выживаемость пациентов на I и II стадии после лечения составляет 85%.