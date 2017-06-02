Здоровье

7 советов, как вовремя заметить рак кожи

542
Сегодня, 14:40.
Здоровье

В Барнауле на базе краевого онкоцентра "Надежда" прошла акция "Скажи раку нет". Участие в ней приняли более 200 человек. Образования на коже 20 пациентов вызвали серьезные опасения врачей — им назначены дополнительные обследования. Диагноз "рак кожи" подтвердился у шестерых. Как не пропустить опасную болезнь?

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).
1 Что такое меланома?

Меланома — злокачественная опухоль, которая поражает кожу. Она развивается из клеток меланоцитов, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Проявляется сначала в виде родинок, пигментных пятен, образований на коже (невусов). Особенно опасны родинки, которые сформировались в зрелом возрасте.

У женщин симптомы чаще проявляются на груди и ногах, у мужчин – на руках, груди, спине. По статистике, образования могут появиться не только на коже, но и на оболочке глаза, мозга, слизистой носа, в полости рта, во влагалище, в прямой кишке.

2 Кому особенно угрожает меланома?
  • людям старше 70 лет;
  • людям со светлой, почти белой кожей, у которых изначально малое содержание пигмента меланина в коже;
  • тем, у кого генетически обусловленный рыжий цвет волос и есть веснушки;
  • детям и родственникам тех, у кого в роду были заболевания кожи, рак, меланомы;
  • людям с большим количеством родинок на теле (если родинок больше 50 штук, то это опасно);
  • тем, у кого есть на теле пигментные пятна, невусы (родимое пятно). Но если в этом месте растут волосы, то такой участок кожи не перерастет в злокачественную форму;
  • тем, у кого был ожог кожи. Давность получения значения не имеет.
Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
3 Что делать, чтобы не заболеть?
  • находиться на солнце только до 11 часов и после 16 часов дня, так как самое опасное солнце — в зените;
  • загорать и купаться в головном уборе;
  • стричь волосы, делать маникюр и педикюр только в специализированных салонах, у которых есть лицензия;
  • делать татуировки и прокалывать уши только в прохладное время года.
4 Как распознать меланому?
  • родинки или пигментные пятна стали менять форму, размер и цвет;
  • диаметр образований более 5 мм;
  • неровные края;
  • если ранее плоские пятна вдруг начинают становиться объемными;
  • периодически возникает кровоточивость, жжение, формирование корочки на поверхности образования.
5 Если у меланомы появляются метастазы, то:
  • появляются постоянные головные боли;
  • образуются подкожные уплотнения;
  • начинается хронический кашель;
  • увеличиваются лимфоузлы;
  • происходит быстрая потеря веса без видимых причин.
Мифы и правда о солнечных ваннах. Так ли полезен загар?
Мифы и правда о солнечных ваннах. Так ли полезен загар?
6 Как лечить меланому?

Любые перемены, которые происходят с образованиями на коже, нужно показать врачу. Обычно медики удаляют подозрительные новообразования и не ждут их перерождения в злокачественные. Это делается тремя способами:

  • ножевым;
  • лазерным;
  • радиоволновым.
7 Можно ли жить с меланомой?

Прогноз при меланоме зависит от степени развития опухоли и момента ее выявления. На ранних стадиях заболевание хорошо лечится. Выживаемость пациентов на I и II стадии после лечения составляет 85%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus