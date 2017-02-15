Здоровье

Алтайские власти рассказали, когда запустится на полную мощность перинатальный центр "ДАР"

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Сегодня, 16:28.
Здоровье

Несмотря на все сложности, монтаж и наладка оборудования в новом краевом перинатальном центре "ДАР", ввод в эксплуатацию объектов центра идет по графику, утвержденному на уровне правительства РФ. В этом заверила журналистов заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр.
На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр .Фото : Мария Стрыгина.

Она рассказала о поэтапном вводе в эксплуатацию разных подразделений.

1 Что и когда откроется в новом перинатальном?

28 февраля

Начнет работу гинекологическое отделение на 30 коек, операционный блок на 2 операционных и реанимационное отделение для женщин на 12 коек.

15 марта

Откроются отделение патологии беременных на 60 коек, послеродовое отделение с палатами интенсивной терапии, 8 индивидуальных родовых, 3 операционных и послеродовое отделение. Все палаты для пребывания матери и ребенка одноместные, только дородовые и для не беременных — двухместные.

30 марта

Намечен ввод в эксплуатацию двух отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек каждое, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек и Центра охраны семьи и репродукции.

2 Что уже работает сегодня?

В настоящее время в центре "ДАР" функционируют:

  • консультативно-диагностическое отделение, отделение лучевой диагностики и краевой Центр перинатальной дородовой диагностики нарушений развития ребенка;
  • дневной стационар;
  • дистанционный консультативный центр с выездом бригад на места — на связи постоянно 11 лечебных учреждений из разных городов и районов края;
  • акушерское отделение на три родовых бокса.
3 Что сделано в перинатальном центре для будущих мам?
  • врачи провели более 5 тысяч консультаций;
  • выявили 37 пороков развития плода;
  • обнаружили 3 хромосомных аномалии;
  • прервали 2 беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку;
  • приняли 10 родов (из них 3 — путем кесарева сечения).
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