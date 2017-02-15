Алтайские власти рассказали, когда запустится на полную мощность перинатальный центр "ДАР"

Несмотря на все сложности, монтаж и наладка оборудования в новом краевом перинатальном центре "ДАР", ввод в эксплуатацию объектов центра идет по графику, утвержденному на уровне правительства РФ. В этом заверила журналистов заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.
Она рассказала о поэтапном вводе в эксплуатацию разных подразделений.
28 февраля
Начнет работу гинекологическое отделение на 30 коек, операционный блок на 2 операционных и реанимационное отделение для женщин на 12 коек.
15 марта
Откроются отделение патологии беременных на 60 коек, послеродовое отделение с палатами интенсивной терапии, 8 индивидуальных родовых, 3 операционных и послеродовое отделение. Все палаты для пребывания матери и ребенка одноместные, только дородовые и для не беременных — двухместные.
30 марта
Намечен ввод в эксплуатацию двух отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек каждое, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек и Центра охраны семьи и репродукции.
В настоящее время в центре "ДАР" функционируют:
- консультативно-диагностическое отделение, отделение лучевой диагностики и краевой Центр перинатальной дородовой диагностики нарушений развития ребенка;
- дневной стационар;
- дистанционный консультативный центр с выездом бригад на места — на связи постоянно 11 лечебных учреждений из разных городов и районов края;
- акушерское отделение на три родовых бокса.
- врачи провели более 5 тысяч консультаций;
- выявили 37 пороков развития плода;
- обнаружили 3 хромосомных аномалии;
- прервали 2 беременности по показаниям угрозы жизни матери и ребенку;
- приняли 10 родов (из них 3 — путем кесарева сечения).
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