Алтайские власти рассказали, когда запустится на полную мощность перинатальный центр "ДАР"

1 Что и когда откроется в новом перинатальном?

28 февраля

Начнет работу гинекологическое отделение на 30 коек, операционный блок на 2 операционных и реанимационное отделение для женщин на 12 коек.

15 марта

Откроются отделение патологии беременных на 60 коек, послеродовое отделение с палатами интенсивной терапии, 8 индивидуальных родовых, 3 операционных и послеродовое отделение. Все палаты для пребывания матери и ребенка одноместные, только дородовые и для не беременных — двухместные.

30 марта

Намечен ввод в эксплуатацию двух отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек каждое, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек и Центра охраны семьи и репродукции.