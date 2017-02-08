Стало известно, как будет устроен новый краевой травматологический центр

Дизайн-проект самого здания разработан в головном офисе компании-инвестора "ПремиумСтрой-Алтай" в Москве. Это будут три корпуса переменной этажности (от двух до четырех этажей), соединенные закрытыми теплыми переходами. Общая площадь - 11 тысяч квадратных метров.

Что будет в Центре:

врачебные кабинеты;

кабинеты для проведения процедур;

бассейн;

спортивный зал;

стационар на 148 мест;

палаты для пациентов дневного стационара;

дополнительные помещения.

Основные направления работы Центра:

физиотерапия;

водолечение;

рефлексотерапия;

лечебная гимнастика.

Стоимость строительства инвестор оценивает в 546,5 млн. рублей. Проект предполагает создание 91 рабочего места.

Дата сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2018 года. В новый специализированный центр для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательной системы смогут обращаться не только жители Алтайского края, но и пациенты из других регионов. В первую очередь те, кто перед этим прошел лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который уже четыре года работает в Барнауле. В Центре они смогут пройти полноценную реабилитацию и курс восстановительной терапии.