Стало известно, как будет устроен новый краевой травматологический центр

В Барнауле уже весной начнется строительство Центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Новое медицинское учреждение разместится на площадке краевого медицинского кластера. В региональном Минздраве altapress.ru рассказали, что будет в новом Центре и чем он будет заниматься.
Дизайн-проект самого здания разработан в головном офисе компании-инвестора "ПремиумСтрой-Алтай" в Москве. Это будут три корпуса переменной этажности (от двух до четырех этажей), соединенные закрытыми теплыми переходами. Общая площадь - 11 тысяч квадратных метров.
Что будет в Центре:
- врачебные кабинеты;
- кабинеты для проведения процедур;
- бассейн;
- спортивный зал;
- стационар на 148 мест;
- палаты для пациентов дневного стационара;
- дополнительные помещения.
Основные направления работы Центра:
- физиотерапия;
- водолечение;
- рефлексотерапия;
- лечебная гимнастика.
Стоимость строительства инвестор оценивает в 546,5 млн. рублей. Проект предполагает создание 91 рабочего места.
Дата сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2018 года. В новый специализированный центр для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательной системы смогут обращаться не только жители Алтайского края, но и пациенты из других регионов. В первую очередь те, кто перед этим прошел лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который уже четыре года работает в Барнауле. В Центре они смогут пройти полноценную реабилитацию и курс восстановительной терапии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.