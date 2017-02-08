Здоровье

Стало известно, как будет устроен новый краевой травматологический центр

192
Сегодня, 20:11.
Здоровье

В Барнауле уже весной начнется строительство Центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Новое медицинское учреждение разместится на площадке краевого медицинского кластера. В региональном Минздраве altapress.ru рассказали, что будет в новом Центре и чем он будет заниматься.

В больнице. Перелом.
В больнице. Перелом. Фото : Михаил Хаустов.

Дизайн-проект самого здания разработан в головном офисе компании-инвестора "ПремиумСтрой-Алтай" в Москве. Это будут три корпуса переменной этажности (от двух до четырех этажей), соединенные закрытыми теплыми переходами. Общая площадь - 11 тысяч квадратных метров.

Что будет в Центре:

  • врачебные кабинеты;
  • кабинеты для проведения процедур;
  • бассейн;
  • спортивный зал;
  • стационар на 148 мест;
  • палаты для пациентов дневного стационара;
  • дополнительные помещения.

Основные направления работы Центра:

  • физиотерапия;
  • водолечение;
  • рефлексотерапия;
  • лечебная гимнастика.

Стоимость строительства инвестор оценивает в 546,5 млн. рублей. Проект предполагает создание 91 рабочего места.

Дата сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2018 года. В новый специализированный центр для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательной системы смогут обращаться не только жители Алтайского края, но и пациенты из других регионов. В первую очередь те, кто перед этим прошел лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который уже четыре года работает в Барнауле. В Центре они смогут пройти полноценную реабилитацию и курс восстановительной терапии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus