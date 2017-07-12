Треть барнаульцев не в курсе сколько платят за больничный

На вопрос какой тип больничного вы предпочтете и знаете ли, как вам оплатят дни, проведенные на больничном, 32% барнаульцев ответили, что не знают, как оплачиваются листки нетрудоспособности. О том, что с 1 июля вступил в силу закон о возможности оформления больничного в электронном виде не слышали 66%. В то же время 57% барнаульцев предпочтут уже электронный больничный традиционному бумажному листку нетрудоспособности.

О том, как оплачиваются дни, проведенные на больничном, в целом представляют себе 52% барнаульцев, а вот 14% знают это точно, и даже перепроверяют начисления за бухгалтерией. Еще 32% понятия не имеют, как им оплатят лист нетрудоспособности, но хотели бы это знать. Только 2% опрошенных не интересуются этой темой.

По статистике, с начала 2017 года листок нетрудоспособности оформлял каждый пятый житель Барнаула.