Треть барнаульцев не в курсе сколько платят за больничный

32% жителей Барнаула не знают, как оплачиваются больничные листы. Такие результаты показало исследование, которое провел сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру.
На вопрос какой тип больничного вы предпочтете и знаете ли, как вам оплатят дни, проведенные на больничном, 32% барнаульцев ответили, что не знают, как оплачиваются листки нетрудоспособности. О том, что с 1 июля вступил в силу закон о возможности оформления больничного в электронном виде не слышали 66%. В то же время 57% барнаульцев предпочтут уже электронный больничный традиционному бумажному листку нетрудоспособности.
О том, как оплачиваются дни, проведенные на больничном, в целом представляют себе 52% барнаульцев, а вот 14% знают это точно, и даже перепроверяют начисления за бухгалтерией. Еще 32% понятия не имеют, как им оплатят лист нетрудоспособности, но хотели бы это знать. Только 2% опрошенных не интересуются этой темой.
По статистике, с начала 2017 года листок нетрудоспособности оформлял каждый пятый житель Барнаула.
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