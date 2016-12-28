Три способа отличить этиловый спирт от метилового

Если вы выпили некачественный алкоголь и отравились, последствия будут, конечно, неприятные, но со временем здоровье вернется. Но вот когда напиток был не просто некачественным, а на основе не этилового, а метилового спирта - последствия плачевны. Эти жидкости совершенно одинаковые по вкусу, запаху и цвету.
После массовой гибели людей после употребления жидкости с метанолом в Иркутске, мы решили рассказать, как отличить эти жидкости и последствия при употреблении.
- поджечь жидкость и проследить за цветом огня. Если спирт горит синим пламенем, то, скорее всего, перед вами этанол. Метиловый спирт полыхает зеленым.
- очистить сырую картошку и положить небольшой кусочек в емкость. Через несколько часов она может поменять свой цвет. Если порозовеет, то спирт метиловый. В этиловом спирте картошка практически не меняет цвета.
- взять медную проволоку, накалить ее над огнем и опустить в исследуемый раствор. Если в нем содержался метанол, то появится запах формалина - резкий и очень неприятный. С этанолом такого эффекта не будет.
- тошнота;
- рвота;
- жидкий стул;
- боли в животе;
- сильнейшая головная боль;
- судороги;
- тахикардия;
- сухость слизистых оболочек.
- помутнение (спутанность) сознания, снижения чувствительности, пошатывание при ходьбе, сонливость;
- характерное (специфическое) действие на органы зрения – светобоязнь и
- нечеткое изображение предметов, расширение зрачков, нарушенная или отсутствует реакция на свет;
- результаты лабораторных исследований – в крови возрастает уровень гемоглобина и эритроцитов, в моче появляется белок и гиалиновые цилиндры;
- отек зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте;
- расширяются зрачки и падает острота зрения;
- дыхание становится глубоким и неэффективным;
- появляется цианоз (посинение) кожи и слизистых оболочек.
При появлении данных симптомов необходимо срочно вызвать машину скорой медицинской помощи.
Роспотребнадзор по Алтайскому краю напоминает, что этанол — сильнейший яд, который вызывает двухстороннее воспаление зрительного нерва. Употребление во внутрь от 30 до 100 мл метанола приводит к летальному исходу.
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