Три способа отличить этиловый спирт от метилового

После массовой гибели людей после употребления жидкости с метанолом в Иркутске, мы решили рассказать, как отличить эти жидкости и последствия при употреблении.

1 Как отличить этиловый спирт от метилового? поджечь жидкость и проследить за цветом огня. Если спирт горит синим пламенем, то, скорее всего, перед вами этанол. Метиловый спирт полыхает зеленым.

очистить сырую картошку и положить небольшой кусочек в емкость. Через несколько часов она может поменять свой цвет. Если порозовеет, то спирт метиловый. В этиловом спирте картошка практически не меняет цвета.

взять медную проволоку, накалить ее над огнем и опустить в исследуемый раствор. Если в нем содержался метанол, то появится запах формалина - резкий и очень неприятный. С этанолом такого эффекта не будет.

2 Признаки интоксикации при чрезмерном употреблении алкоголя на основе этилового спирта (появляются через 12-18 часов): тошнота;

рвота;

жидкий стул;

боли в животе;

сильнейшая головная боль;

судороги;

тахикардия;

сухость слизистых оболочек.

3 Признаки интоксикации при употреблении спиртосодержащей жидкости на основе метанола: помутнение (спутанность) сознания, снижения чувствительности, пошатывание при ходьбе, сонливость;

характерное (специфическое) действие на органы зрения – светобоязнь и

нечеткое изображение предметов, расширение зрачков, нарушенная или отсутствует реакция на свет;

результаты лабораторных исследований – в крови возрастает уровень гемоглобина и эритроцитов, в моче появляется белок и гиалиновые цилиндры;

отек зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте;

расширяются зрачки и падает острота зрения;

дыхание становится глубоким и неэффективным;

появляется цианоз (посинение) кожи и слизистых оболочек. При появлении данных симптомов необходимо срочно вызвать машину скорой медицинской помощи.

Роспотребнадзор по Алтайскому краю напоминает, что этанол — сильнейший яд, который вызывает двухстороннее воспаление зрительного нерва. Употребление во внутрь от 30 до 100 мл метанола приводит к летальному исходу.