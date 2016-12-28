Здоровье

Три способа отличить этиловый спирт от метилового

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Сегодня, 19:46.
Здоровье

Если вы выпили некачественный алкоголь и отравились, последствия будут, конечно, неприятные, но со временем здоровье вернется. Но вот когда напиток был не просто некачественным, а на основе не этилового, а метилового спирта - последствия плачевны. Эти жидкости совершенно одинаковые по вкусу, запаху и цвету.

Сало и водка.
Сало и водка. Фото : whenonearth.net.

После массовой гибели людей после употребления жидкости с метанолом в Иркутске, мы решили рассказать, как отличить эти жидкости и последствия при употреблении.

1 Как отличить этиловый спирт от метилового?
  • поджечь жидкость и проследить за цветом огня. Если спирт горит синим пламенем, то, скорее всего, перед вами этанол. Метиловый спирт полыхает зеленым.
  • очистить сырую картошку и положить небольшой кусочек в емкость. Через несколько часов она может поменять свой цвет. Если порозовеет, то спирт метиловый. В этиловом спирте картошка практически не меняет цвета.
  • взять медную проволоку, накалить ее над огнем и опустить в исследуемый раствор. Если в нем содержался метанол, то появится запах формалина - резкий и очень неприятный. С этанолом такого эффекта не будет.
2 Признаки интоксикации при чрезмерном употреблении алкоголя на основе этилового спирта (появляются через 12-18 часов):
  • тошнота;
  • рвота;
  • жидкий стул;
  • боли в животе;
  • сильнейшая головная боль;
  • судороги;
  • тахикардия;
  • сухость слизистых оболочек.
Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
3 Признаки интоксикации при употреблении спиртосодержащей жидкости на основе метанола:
  • помутнение (спутанность) сознания, снижения чувствительности, пошатывание при ходьбе, сонливость;
  • характерное (специфическое) действие на органы зрения – светобоязнь и
  • нечеткое изображение предметов, расширение зрачков, нарушенная или отсутствует реакция на свет;
  • результаты лабораторных исследований – в крови возрастает уровень гемоглобина и эритроцитов, в моче появляется белок и гиалиновые цилиндры;
  • отек зрительного нерва и сетчатки, которые в результате приводят к их атрофии и слепоте;
  • расширяются зрачки и падает острота зрения;
  • дыхание становится глубоким и неэффективным;
  • появляется цианоз (посинение) кожи и слизистых оболочек.

При появлении данных симптомов необходимо срочно вызвать машину скорой медицинской помощи.

Роспотребнадзор по Алтайскому краю напоминает, что этанол — сильнейший яд, который вызывает двухстороннее воспаление зрительного нерва. Употребление во внутрь от 30 до 100 мл метанола приводит к летальному исходу.

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