У ФАС "вызвали вопросы" 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. О том, что эти препараты "вызывают вопросы", заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, пишет ТАСС.
Цены на лекарства в РФ и других странах мира антимонопольщики сравнивали по поручению президента. Первый этап проверки показал: на 24 декабря 2016 года благодаря вмешательству ведомства продавцы снизили цены на 88 позиций.
Издание напоминает, что ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что десять регионов России считаются критическими по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.
Факт
С 2006 года в России число новых случаев ВИЧ-инфицирования растет в среднем на 10% в год. С 1985 по 2015 год в стране зарегистрировано 824 тыс. 706 случаев выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека. Источник: Правительство РФ.
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