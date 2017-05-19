Ученые предупредили, что отдых на море опасен для здоровья

Отпуск, во время которого люди просто лежат на пляже и купаются в море, может стать причиной преждевременной смерти. Ученые из Ливерпульского университета уверены, что в долгосрочной перспективе он может привести не к оздоровлению организма, а именно к его ухудшению, пишет портал Турпром.
Для эксперимента исследователи взяли группу из 28 здоровых и физически активных людей. В течение двух недель, которые они провели на отдыхе у моря, они носили специальные устройства, измеряющие физическую активность. Оказалось, что из-за малоподвижного образа жизни и злоупотребления едой и напитками, за время отпуска испытуемые потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку. В числе причин и то, что значительно снизилась физическая активность (на 80%). Отдыхающие проходили всего 1,5 тыс. шагов в день, вместо 10 тыс. в обычное время.
В результате ученые и пришли к выводу, что такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и даже преждевременной смерти.
Кстати, похожую точку зрения недавно высказывал глава Ростуризма Олег Сафонов. Он сказал о том, что пляжный отдых — это навязанный стереотип и что раньше массовые поездки к морю были непопулярны даже у состоятельных людей.
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