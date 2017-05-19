Ученые предупредили, что отдых на море опасен для здоровья

Для эксперимента исследователи взяли группу из 28 здоровых и физически активных людей. В течение двух недель, которые они провели на отдыхе у моря, они носили специальные устройства, измеряющие физическую активность. Оказалось, что из-за малоподвижного образа жизни и злоупотребления едой и напитками, за время отпуска испытуемые потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку. В числе причин и то, что значительно снизилась физическая активность (на 80%). Отдыхающие проходили всего 1,5 тыс. шагов в день, вместо 10 тыс. в обычное время.

В результате ученые и пришли к выводу, что такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и даже преждевременной смерти.

Кстати, похожую точку зрения недавно высказывал глава Ростуризма Олег Сафонов. Он сказал о том, что пляжный отдых — это навязанный стереотип и что раньше массовые поездки к морю были непопулярны даже у состоятельных людей.