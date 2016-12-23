Ученые рассказали о необходимости секса

Шотландские учены выяснили, что секс, помимо удовольствия и продолжение рода, помогает укрепить иммунитет.
Как сообщает BBC, в ходе исследования удалось установить, что именно половое размножение, в не вегетативное размножение и продолжение рода методом почкования, позволяет будущему поколению быть более здоровым.
Дело в том, что во время полового акта гены родителей смешиваются, из-за этого будущий организм проще адаптируется к условиям окружающей среды. То есть иммунитет потомства несколько крепче, чем его прародителей.
В качестве доказательств ученые провели эксперимент на водяных блохах, имеющих способность размножаться разными путями. Как оказалось, те особи, которые появились в результате спаривания, были гораздо устойчивее к заболеваниям, пишет РИА Фан.
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