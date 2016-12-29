Ученые установили, из-за чего люди теряют ощущение времени во время болезни

Повышенная температура тела "отключает" особый набор клеток в мозге, отвечающих за ощущение времени и определение дня и ночи. Из-за этого болеющие люди теряют чувство времени. Это установил американский Сет Блэкшоу из университета Джона Гопкинса в Балтиморе, пишет журнал Current Biology.
Джон Гопкинс,
ученый:
Свет обычно крайне негативно и сильно влияет на желание человека поспать. Каждый вечер нам приходится отключать свет, чтобы заснуть, а утром — открывать шторы, чтобы проснуться. Мы почти ничего не знали о том, что контролирует этот процесс. Наше исследование показало, что им управляет надзрительное ядро мозга, и что его работой управляют свет и тепло
Оказалось, что надзрительное ядро мозга — это главный регулятор сна и бодрствования. Ученые попытались отключить его, не нарушая связей между другими отделами мозга. Опыты проводили на мышах. Так биологи Биологи открыли ген LHX1, управляющий работой "сонных" нервных клеток. После того, как этот ген у мышей отключили, животные повели себя странным образом. Они потеряли чувство времени, а спать стали нерегулярно.
Так стало понятно, что ген LHX1 и клетки надзрительного ядра влияют на потерю памяти (как одно из последствий появления высокой температуры во время болезней). Открытие можно использовать на благо человечества. Например, можно придумать способ временно блокировать LHX1 после долгого перелета. Это поможет людям быстрее привыкать к новым часовым поясам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.