Ученые установили, из-за чего люди теряют ощущение времени во время болезни

Джон Гопкинс,

ученый:

Свет обычно крайне негативно и сильно влияет на желание человека поспать. Каждый вечер нам приходится отключать свет, чтобы заснуть, а утром — открывать шторы, чтобы проснуться. Мы почти ничего не знали о том, что контролирует этот процесс. Наше исследование показало, что им управляет надзрительное ядро мозга, и что его работой управляют свет и тепло

Оказалось, что надзрительное ядро мозга — это главный регулятор сна и бодрствования. Ученые попытались отключить его, не нарушая связей между другими отделами мозга. Опыты проводили на мышах. Так биологи Биологи открыли ген LHX1, управляющий работой "сонных" нервных клеток. После того, как этот ген у мышей отключили, животные повели себя странным образом. Они потеряли чувство времени, а спать стали нерегулярно.

Так стало понятно, что ген LHX1 и клетки надзрительного ядра влияют на потерю памяти (как одно из последствий появления высокой температуры во время болезней). Открытие можно использовать на благо человечества. Например, можно придумать способ временно блокировать LHX1 после долгого перелета. Это поможет людям быстрее привыкать к новым часовым поясам.