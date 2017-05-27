В Алтайском крае клещи покусали уже более пяти тысяч человек

В поликлиники Алтайского края с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей уже обратились 5363 человека, из них 1681 ребенок до 14 лет. Всем детям введен иммуноглобулин, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 1439 человек (2016 г.– 1740), обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей. За всеми ведется медицинское наблюдение.
На сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано 129 жителей с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, 6 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, 10 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз.
Все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита, подчеркивают в управлении.
При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в 5,9% случаев в клещах выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим ввели иммуноглобулин. В итоге заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.
По состоянию на 25 мая от клещей обработано 2028 га (92%) из 2200 подлежащих противоклещевой обработке территорий санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций, кладбищ.
Специалисты еще раз напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носить защитную одежду, регулярно осматриваться и применять репелленты.
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