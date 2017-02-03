В Алтайском крае, несмотря на грипп, не продлят учебный год и не сократят каникулы

В Алтайском крае из-за эпидемии гриппа и ОРВИ полностью закрыли 38 школ и 33 детских сада. Несмотря на то, что занятия пропускают тысячи детей, региональное министерство образования рекомендует не продлевать учебный год и не сокращать плановые школьные каникулы, чтобы "наверстать упущенное".
Как рассказали altapress.ru в пресс-службе Минобразования, учебный процесс везде идет дистанционно. Педагоги для связи с учениками используют Skype, электронную почту и программу "Сетевой город". Все домашние задания и учебные планы регулярно выкладываются в сеть. Это касается не только городских, но и сельских школ, где оснащенность компьютерами также на высоком уровне, рассказали в министерстве.
В ведомстве заверили, что были готовы к такому росту заболеваемости, но последние несколько лет все упущенные знания удается восполнить за счет дополнительных занятий и самостоятельной работы учащихся.
На 1 февраля эпидемиологический порог по простудным заболеваниям, гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен более, чем на 66%. Помимо полностью закрытых на карантин школ и детсадов, закрыто 286 классов и 168 групп.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает, что каждому жителю самому необходимо беспокоиться о личной профилактике гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.
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