В Алтайском крае, несмотря на грипп, не продлят учебный год и не сократят каникулы

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе Минобразования, учебный процесс везде идет дистанционно. Педагоги для связи с учениками используют Skype, электронную почту и программу "Сетевой город". Все домашние задания и учебные планы регулярно выкладываются в сеть. Это касается не только городских, но и сельских школ, где оснащенность компьютерами также на высоком уровне, рассказали в министерстве.

В ведомстве заверили, что были готовы к такому росту заболеваемости, но последние несколько лет все упущенные знания удается восполнить за счет дополнительных занятий и самостоятельной работы учащихся.

На 1 февраля эпидемиологический порог по простудным заболеваниям, гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен более, чем на 66%. Помимо полностью закрытых на карантин школ и детсадов, закрыто 286 классов и 168 групп.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает, что каждому жителю самому необходимо беспокоиться о личной профилактике гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.