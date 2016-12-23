В Алтайском крае превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

В то же время, в Роспотребнадзоре отмечают, что это незначительное превышение и всплеска заболеваемости пока нет. Случаев гриппа за последние несколько дней на территории края не зарегистрировано.

Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 74%. Отмечается превышение эпидемического подъема среди детей 0-2 года на 3%, 7-14 лет – на 7%.

В основном, люди подвержены вирусам негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует при появлении первых клинических признаков ОРВИ и гриппа незамедлительно обращаться к врачу, не заниматься самолечением, не посещать больными рабочие места и организованные коллективы.