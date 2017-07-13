На Алтае массово начали выдавать электронные медполисы

Массово документ начали выдавать с мая. За два месяца новые полисы получили более 10 тысяч жителей Алтайского края. Среди основных преимуществ называют компактность, удобство в хранении и долговечность. В то же время еще не во всех медицинских учреждениях можно им воспользоваться. Но эта проблема нескольких месяцев, утверждают специалисты.

Обменять бумажный полис на электронный можно в любом отделении страховой компании, предъявив паспорт, СНИЛС и, по возможности, старый полис ОМС. Время оформления — около полутора месяцев. На этот период выдается временный бумажный ОМС. Процедура бесплатна. Такой вид полиса могут оформить только граждане РФ.

Евгений Осипов,

директор алтайского филиала страховой медицинской компании "РЕСО-мед":

По закону об ОМС, электронные полисы можно было выдавать с 2010 года, но все это время предпочтение отдавалось бумажным по нескольким причинам. Одна из них — высокая стоимость изготовления — материала и чипа. Но с 2017 года в полисе начал использоваться чип российского производства. Это позволило значительно снизить себестоимость и страховщики стали активно их продвигать. У граждан, конечно, и сейчас есть выбор — оформить бумажный или электронный. ЭПОМС пока выбирают, когда теряют старый бумажный или меняют фамилию, специально за ним приходят редко.

Основные отличия ЭПОМС от бумажного в том, что на нем есть фотография и подпись владельца, а также индивидуальный номер. Данных о страховой компании на нем нет. В карточку встроен чип с личными данными. При получении полиса нового образца к нему прилагается PIN-код. Он нужен для активации и в случаях, когда необходимо скорректировать какие-то данные. У детей до 14 лет фотографии на полисе нет.

В Москве электронные полисы ОМС массово выдаются с 2015 года. В Алтайском крае первые несколько штук выдали еще в 2010 году, но "мода" на них начинается только сейчас.