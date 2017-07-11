На Алтае за неделю клещи покусали почти 400 человек

На территории Алтайского края за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 380 жителей. Всего с начала сезона активности в поликлиники с жалобами на укусы клещей обратилось 9 891 человек, из них 2 754 ребенка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На данный момент в стационарах края лечение проходят 7 жителей. У всех — подозрение на клещевой энцефалит. В ведомстве подчеркивают, что все заболевшие не были привиты и не обращались в медорганизации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Всего с начала эпидсезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 14 взрослых жителя края.
Несмотря на то, что в июле-августе отмечается спад активности клещей, специалисты просят соблюдать осторожность. Опасность пострадать от присасывания клеща сохраняется в течение всего летнего сезона.
Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослое население обслуживается через страховые компании.
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