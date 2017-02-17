В алтайском селе более 4 тысяч человек рискуют остаться без круглосуточной медпомощи

Налобихинская участковая больница — структурное подразделение Косихинской ЦРБ. В круглосуточном стационаре здесь 15 коек: 12 для взрослых и 3 для детей. Как рассказала altapress.ru, главный врач Светлана Щекотова, ей сообщили, что в ближайшее время нужно сократить количество койко-мест до 7, а содержать такой маленький круглосуточный стационар нет смысла. Если решение будет принято, по сокращение попадут 2 медсестры, 2 повара и четыре санитара. Но никакого приказа на бумаге пока нет.

Светлана Щекотова,

главный врач Налобихинской участковой больницы:

На нас нападают не в первый раз. Года два назад даже с проверкой приезжали из Крайздрава. Хотели убедиться, что в отделении никого нет. Заходят вечером, а все койки заняты! Не закрыли, не сократили. Теперь вот снова. Мы уже провели собрание в коллективе, сказали односельчанам. Хорошо, что они у нас активные, тут же подключили депутатов, начали писать письма и запросы.

В то же время главный врач Косихинской ЦРБ Владимир Иванов утверждает, что закрытие круглосуточного стационара в Налобихе — пока не больше, чем слухи. Вопрос реструктуризации Налобихинской больницы только на стадии обсуждения. В настоящее время здесь ждут ответ от Министерства здравоохранения Алтайского края.

За поддержкой жители уже обратились к депутатам АКЗС Александру Траутвейну и Вадиму Смагину, которые курируют Косихинский район.

Александр Траутвейн,

депутат АКЗС:

Не нужно сеять панику, все будет хорошо. Круглосуточный стационар в Налобихе не закроют — он востребован, там постоянно проходят лечение пенсионеры. Никаких приказов и официальных бумаг по поводу закрытия нет. Если возникнут вопросы — будем разговаривать и с главврачами и с региональным Минздравом.

Жители Налобихи активно собирают в селе подписи против закрытия стационара и уже подготовили письма с просьбой разобраться в ситуации на имя президента России Владимира Путина, губернатора Алтайского края Александра Карлина и "алтайских" депутатов Государственной Думы.