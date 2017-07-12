Барнаульские кардиологи стали делать анализ, который раньше проводили за пределами региона

В Барнауле в краевом кардиологическом диспансере начали делать биопсию миокарда. Раньше эту процедуру, которая занимает всего 15 минут, в Алтайском крае не проводили и пациенты вынуждены были уезжать за пределы региона, сообщает региональный минздрав.
Биопсию миокарда делают на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики. Как пояснил главный врач алтайского кардиоцентра Андрей Косоухов, чаще всего эта процедура необходима больным с миокардитами. Но особую важность она имеет для пациентов, перенесших трансплантацию сердца – им необходимо регулярно делать биопсию с целью коррекции лечения.
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