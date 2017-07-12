Здоровье

Барнаульские кардиологи стали делать анализ, который раньше проводили за пределами региона

54
Сегодня, 19:21.
Здоровье

В Барнауле в краевом кардиологическом диспансере начали делать биопсию миокарда. Раньше эту процедуру, которая занимает всего 15 минут, в Алтайском крае не проводили и пациенты вынуждены были уезжать за пределы региона, сообщает региональный минздрав.

Сердце.Здоровье.
Сердце.Здоровье. Фото : открытые источники в интернете.

Биопсию миокарда делают на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики. Как пояснил главный врач алтайского кардиоцентра Андрей Косоухов, чаще всего эта процедура необходима больным с миокардитами. Но особую важность она имеет для пациентов, перенесших трансплантацию сердца – им необходимо регулярно делать биопсию с целью коррекции лечения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus