В Барнауле отменили карантин по ОРВИ и гриппу

В остальных населенных пунктах Алтайского края карантин все еще действует. За неделю с 6 по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 49% выше эпидемического порога. Среди взрослых эпидемический порог превышен на 74%, среди школьников на 58%. При этом заболеваемость ОРВИ снижается.

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