В Барнауле отменили карантин по ОРВИ и гриппу

Главный санитарный врач Алтайского края отменил ограничительные мероприятия в Барнауле в связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ограничительные мероприятия действовали месяц.
В остальных населенных пунктах Алтайского края карантин все еще действует. За неделю с 6 по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 49% выше эпидемического порога. Среди взрослых эпидемический порог превышен на 74%, среди школьников на 58%. При этом заболеваемость ОРВИ снижается.
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