В Барнауле подростку за 25 минут восстановили грудную клетку

Также при операции впервые была использована репонирующая пластина нового поколения. Как рассказали в региональном Минздраве, операцию сделали 14-летнему мальчику с врожденной асимметричной воронкообразной деформацией грудной клетки. Пациент легко перенес вмешательство и уже передвигается и обслуживает себя сам.

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