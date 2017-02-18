В Барнауле подростку за 25 минут восстановили грудную клетку

В Барнауле в Краевой детской больнице за рекордно короткое время пациенту устранили неправильную форму грудной клетки. Оперативное вмешательство выполнялось под контролем тораковидеоскопии, что позволило сократить длительность с 60 до 25 минут.
Также при операции впервые была использована репонирующая пластина нового поколения. Как рассказали в региональном Минздраве, операцию сделали 14-летнему мальчику с врожденной асимметричной воронкообразной деформацией грудной клетки. Пациент легко перенес вмешательство и уже передвигается и обслуживает себя сам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.