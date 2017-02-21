В Барнауле заработал первый фонд по борьбе с инсультами

Базовыми направлениями работы станут обучение, просвещение и реабилитация. Уже в конце марта начнет свою работу горячая линия Фонда. В планах: оказывать адресную помощь людям, которые перенесли инсульт и их близким. В ближайшее время в Барнауле начнет работу "Школа родственников" на которой специалисты прочитают лекции по причинам и последствиям инсульта, а также проведут практические занятия по уходу за больным и научат правильному оформлению документов об инвалидности. В рамках работы фонда также планируется организация специализированного реабилитационного класса для врачей-неврологов и кинезиологов.

В попечительский совет Фонда вошли известные барнаульцы — основатель и руководитель студии танца "Лариса" Лариса Любивая, заслуженный врач России, эндокринолог Нина Леонова, генеральный директор фармацевтического завода "Гален" и фитоцентра "Алфит" Сергей Корепанов и другие.

"Благотворительный фонд по борьбе с инсультом профессора Назаренко" рассчитывает на частные пожертвования и гранты. Все суммы, поступающие в Фонд будут публичными и отследить их движение можно через сайт организации. Свою работу фонд по борьбе с инсультом будет вести под девизом "ценно время и личное участие".