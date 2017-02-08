В мире родился первый ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

Ребенок весом 3,8 кг родился в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена. Специалисты говорят, что на их практике это первый случай использования столь "старого" эмбриона, хотя подобную процедуру клиника начала предлагать еще в 1994 году.

У женщины наблюдались проблемы со здоровьем, мешающие забеременеть. В 2000 году благодаря ЭКО ей удалось родить здорового ребенка. Оставшиеся после процедуры 18 эмбрионов по просьбе женщины заморозили. После того как 1 января 2016 года Китай отказался от политики "одна семья - один ребенок", пациентка вернулась в клинику, вновь прошла через ЭКО, использовав эмбрион, замороженный в 2000 году.