В новом жилищном квартале Барнаула появится современная поликлиника

В Министерстве здравоохранения Алтайского края началась разработка проектно-сметной документации для строительства современной поликлиники в барнаульском квартале "2001" (квадрат ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Лазурная и проезд Северо-Власихинский). Возводить объект начнут уже в 2017 году.
Как рассказали altapress.ru в Миниздраве, поликлиника будет рассчитана на тысячу мест. Медучреждение, по планам ведомств, должно будет снять часть нагрузки с городской поликлиники №14, где ежедневно, при норме в 400 человек, принимают до двух тысяч больных. На сегодня, из-за концентрации новостроек, Индустриальный район Барнаула является самым густонаселенным, и проблема нехватки поликлиник и врачей стоит очень остро, говорят в региональном Минздраве.
Новая поликлиника будет максимально удобна для населения с точки зрения доступности. Жители, которые будут находиться в зоне обслуживания, смогут добираться пешком или на общественном транспорте, затратив на путь не более 15 минут.
Факт
В 2017 году планируется проведение капитального ремонта в 15 районных и межрайонных больницах. Всего в 2017 году в Алтайском крае на развитие системы здравоохранения планируется потратить около 4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.