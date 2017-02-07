В новом жилищном квартале Барнаула появится современная поликлиника

Как рассказали altapress.ru в Миниздраве, поликлиника будет рассчитана на тысячу мест. Медучреждение, по планам ведомств, должно будет снять часть нагрузки с городской поликлиники №14, где ежедневно, при норме в 400 человек, принимают до двух тысяч больных. На сегодня, из-за концентрации новостроек, Индустриальный район Барнаула является самым густонаселенным, и проблема нехватки поликлиник и врачей стоит очень остро, говорят в региональном Минздраве.

Новая поликлиника будет максимально удобна для населения с точки зрения доступности. Жители, которые будут находиться в зоне обслуживания, смогут добираться пешком или на общественном транспорте, затратив на путь не более 15 минут.

Факт

В 2017 году планируется проведение капитального ремонта в 15 районных и межрайонных больницах. Всего в 2017 году в Алтайском крае на развитие системы здравоохранения планируется потратить около 4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.