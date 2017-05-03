Минздрав: в России стали меньше пить

В Минздраве РФ проанализировали данные по употреблению алкоголя и пришли к выводу, что россияне стали меньше пить. По данным Росстата, люди стали реже покупать алкоголь, а в Роспотребнадзоре отметили, что снизилась частота постановки диагноза "алкоголизм".
Как пишут Известия, ссылаясь на доклад "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год", в прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Эти цифры эквивалентны 0,5 л водки или 5 л пива на человека. По данным экспертов, основные потребители алкоголя в России — это люди от 18 до 55 лет.
Что касается покупки спиртного, то больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%. При этом продажи водки и ликеро-водочных изделий (–0,6%) остались практически на прежнем уровне, а сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории "прочая алкогольная продукция" было куплено на 40,6% больше.
"Снижение подушевого употребления алкоголя — тенденция последних пяти лет. Снижаются и все показатели наркологической заболеваемости. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды — и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга, например, занятия спортом", - отметила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.
Справка
Еще в 2014 году Всемирная организация здравоохранения ставила россиян на четвертое место по употреблению алкоголя в мире. По данным организации, среднегодовое потребление спирта на одного жителя России в возрасте от 15 лет и старше составляло 15,1 л. Этот показатель выше данных Минздрава, так как ВОЗ делит количество всего выпитого в стране алкоголя на количество граждан старше 15 лет, а российское ведомство —на всех россиян. Больше, чем в России, по данным ВОЗ на тот момент, пили только в Литве (15,4 л), Молдавии (16,8 л) и Беларуси (17,5 л).
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