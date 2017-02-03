В самом густонаселенном районе Барнаула появится своя подстанция скорой помощи

Как рассказали altapress.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, подстанцию построят в новых жилых кварталах Индустриального района. Там сейчас проживают тысячи людей, а подстанция всего одна. Планируется, что от начала строительства до ввода в эксплуатацию пройдет не больше года.

В настоящее время государственные заказчики ведут активную работу по подготовке проектно-сметной и конкурсной документации по выбору подрядных организаций.

На данный момент в Барнауле работает девять подстанций "скорой", плюс одна — в Новоалтайске. Все они оснащены необходимым оборудованием и специализированными автомобилями, рассказали в ведомстве.

Также региональный Минздрав в этом году планирует сделать реконструкцию корпуса под размещение центра термических поражений в Барнауле.

Справка

Всего в 2017 году на объекты здравоохранения, в рамках краевой адресной инвестиционной программы, направят более 1 млрд. рублей. Приоритетами в финансировании, как и ранее, остаются завершение и продолжение работ на начатых объектах, а также объектах, находящихся в высокой степени готовности. Кроме того, краевые бюджетные средства будут направлены на выполнение отдельных этапов ремонтных работ на 15 объектах, в том числе восьми объектах Программы "80х80".