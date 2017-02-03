В самом густонаселенном районе Барнаула появится своя подстанция скорой помощи

В Барнауле в 2017 году приступят к строительству новой подстанции скорой медицинской помощи. Здание включено в перечень крупных медицинских объектов. Новых подстанций в краевой столице не строили уже много лет.
Как рассказали altapress.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, подстанцию построят в новых жилых кварталах Индустриального района. Там сейчас проживают тысячи людей, а подстанция всего одна. Планируется, что от начала строительства до ввода в эксплуатацию пройдет не больше года.
В настоящее время государственные заказчики ведут активную работу по подготовке проектно-сметной и конкурсной документации по выбору подрядных организаций.
На данный момент в Барнауле работает девять подстанций "скорой", плюс одна — в Новоалтайске. Все они оснащены необходимым оборудованием и специализированными автомобилями, рассказали в ведомстве.
Также региональный Минздрав в этом году планирует сделать реконструкцию корпуса под размещение центра термических поражений в Барнауле.
Справка
Всего в 2017 году на объекты здравоохранения, в рамках краевой адресной инвестиционной программы, направят более 1 млрд. рублей. Приоритетами в финансировании, как и ранее, остаются завершение и продолжение работ на начатых объектах, а также объектах, находящихся в высокой степени готовности. Кроме того, краевые бюджетные средства будут направлены на выполнение отдельных этапов ремонтных работ на 15 объектах, в том числе восьми объектах Программы "80х80".
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