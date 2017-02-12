Здоровье

В Саратове пятеро мужчин чуть не изнасиловали врача, приехавшего на помощь к "больному"

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Сегодня, 09:23.
Здоровье

В Саратове вечером 11 февраля пятеро мужчин  захлопнули дверь за женщиной-фельдшером, которая приехала на вызов к больному. Как сообщают РИА Новости, она приехала на вызов скорой помощи якобы к больному, у которого случился гипертонический криз.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь". Фото : Михаил Хаустов.

Фельдшер, которой только 27 лет, зашла в квартиру, как пятеро мужчин преградили ей выход назад и сказали: "Раздевайся". Ей удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь. На самом деле, в помощи врача по данному адресу никто не нуждался.

С фельдшером в настоящее время работают психологи. О случившемся доложили министру здравоохранения Саратовской области Владимиру Шульдякову. Он взял ситуацию под контроль и дал поручение, чтобы данная информация оперативно была направлена в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.

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