В Саратове пятеро мужчин чуть не изнасиловали врача, приехавшего на помощь к "больному"

Фельдшер, которой только 27 лет, зашла в квартиру, как пятеро мужчин преградили ей выход назад и сказали: "Раздевайся". Ей удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь. На самом деле, в помощи врача по данному адресу никто не нуждался.

С фельдшером в настоящее время работают психологи. О случившемся доложили министру здравоохранения Саратовской области Владимиру Шульдякову. Он взял ситуацию под контроль и дал поручение, чтобы данная информация оперативно была направлена в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.