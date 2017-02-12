В Саратове пятеро мужчин чуть не изнасиловали врача, приехавшего на помощь к "больному"

В Саратове вечером 11 февраля пятеро мужчин захлопнули дверь за женщиной-фельдшером, которая приехала на вызов к больному. Как сообщают РИА Новости, она приехала на вызов скорой помощи якобы к больному, у которого случился гипертонический криз.
Фельдшер, которой только 27 лет, зашла в квартиру, как пятеро мужчин преградили ей выход назад и сказали: "Раздевайся". Ей удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь. На самом деле, в помощи врача по данному адресу никто не нуждался.
С фельдшером в настоящее время работают психологи. О случившемся доложили министру здравоохранения Саратовской области Владимиру Шульдякову. Он взял ситуацию под контроль и дал поручение, чтобы данная информация оперативно была направлена в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.