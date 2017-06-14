Видео и фотофакты. Лес рубят, щепки летят: в Барнауле рядом с Трассой здоровья развернули масштабную стройку

Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru. Вырубка леса возле "Трассы здоровья" .Фото : Олеся Роженцова, altapress.ru.

Строительные работы проходят вплотную к "Трассе здоровья". Напрямую значимый маршрут они не задействуют. Но, скорее всего, лыжникам и спортсменам в скором времени придется кататься по трассе прямо вдоль стройки.

Центр на Змеиногорском тракте — это второй объект, который строится в Алтайском крае на базе государственно-частного партнерства. Инвестором выступает компании "ПремиумСтрой-Алтай", созданная в 2016 году. На строительство инвестор планирует потратить 546 миллионов рублей. Площадь застройки составит 3220,8 кв. м, общая площадь здания — более 10 тыс. кв. м.

Земельный участок на территории медицинского кластера под строительство предоставили без торгов. Заявку одобрила краевая инвестиционная комиссия. Такое в регионе произошло впервые, благодаря изменениям в законодательстве: предоставление земельного участка без торгов — это новый инструмент стимулирования инвестиционной деятельности.

Планируемый к размещению объект здравоохранения признан соответствующим установленным законом критериям, сообщает сайт краевой администрации.

Дизайн-проект центра разработали в головном офисе компании в Москве. Документация прошла государственную экспертизу. До третьего квартала 2018 года здесь будет построено здание переменной этажности (от двух до четырех этажей), в котором разместится все необходимое медицинское оборудование, зал для занятий лечебной физкультурой, палаты для пациентов и врачебные кабинеты. Центр рассчитан на 148 койко-мест круглосуточного пребывания. Штат сотрудников — 168 человек.

Ранее при непосредственном участии компании "ПремиумСтрой" в Барнауле был построен Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Он является одним из трех центров ортопедического профиля, которые построены в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Факт

Головная компания — "ПремиумСтрой" работает с 2011 года. За это время реализовано более 15 крупных строительных проектов.