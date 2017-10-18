Владелец известной израильской компании обратился за помощью к российскому стоматологу-имплантологу

Владелец компании по производству высокоточного медицинского оборудования Surcam dental Ltd Ашер бен Шабат человек не бедный. Его компания работает в премиум-сегменте и на рынке медицинского оборудования занимает такое же место, как Bentley Motors среди других автопроизводителей. Компания Surcam была одним из первых в мире разработчиков эндоскопического оборудования для полостных и ортопедических операций, создавала технологии для Johnson & Johnson, Smith & Nephew, Stickam, которые и сегодня применяют эти разработки в своем производстве. То есть компания работает на самом высоком технологическом уровне, а с 2005 года, полностью освоив сложнейшие технологии в сфере общей ортопедии и эндоскопии, сосредоточились на производстве оборудования и материалов для дентальной имплантации. Так появилась производственная компания Surcam dental в Израиле, в городе Нагария, и за 12 лет ее продукция стала востребованной более чем в 60 странах мира. Сегодня она разрабатывает технические решения для лидеров рынка ортопедических конструкций: Zimmer, MIS, Alpha Bio.

И вот руководитель компании из всех клиник в мире, использующих его передовое медицинское оборудование, как пациент для решения своей стоматологической проблемы выбирает российских докторов из Международного центра имплантолгии iDent в Новосибирске. Почему?

— А что вас удивляет? Высокие технологии сегодня доступны практически везде, но в чьих руках находятся эти технологии — вот вопрос, который в первую очередь интересует меня как пациента, - рассказывает Ашер бен Шабат. - С главным врачом клиники iDent Михаилом Семеновичем Тодером мы дружим вот уже восемь лет, и для меня он как айсберг, от которого на поверхности моря мы видим лишь малую часть. Просто он очень скромный человек, который не любит говорить о своих достижениях, но я то знаю, насколько уникальную комбинацию представляет собой его ум в сочетании с его профессиональными навыками. Некоторые инженерные решения Surcam мы создавали вместе с Михаилом Семеновичем, и меня восхищает, насколько он владеет технической стороной процесса, понимая, как максимально приблизить технологию к нуждам врача и потребностям пациента. Таким образом, Михаил Семенович не просто применяет в своей работе новые технологии — он сам является одним из соавторов этих технологий, а значит, как его пациент я получаю лечение по самым передовым методикам, которые сегодня есть в мире. Более того, в iDent я получаю сервис, соответствующий этому высокому уровню. Супруга Михаила Семеновича Инна Витальевна Тодер — потрясающий менеджер! Она смогла создать систему, которая безупречна во всем: от концепции до работы каждого члена команды. Выражаясь языком инженеров, могу сказать, что iDent представляет в сфере дентальной имплантации практически совершенный продукт, имеющий огромный потенциал.

Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Благодаря такой имплантации за один день (иногда 2-3 дня) пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

— Я абсолютно убежден, что такие медицинские центры, как iDent, могут не просто быть успешны сами по себе, но и превращать регионы, в которых они находятся, в центры медицинского туризма, - утверждает Ашер бен Шабат. - Яркий тому пример — история моей семьи. Нашим семейным делом всегда была металлообработка, и когда около 60 лет назад мои родители перебрались из Марокко в Израиль, им пришлось практически заново создавать всю техническую базу, так как в Израиле не было никакого производства. В 2002 году, когда я открывал свое дело, то тоже был одним из первопроходцев в производстве высокоточного медицинского оборудования. Но главное — сделать первый шаг: сейчас в Израиле работает добрых полсотни заводов по производству медицинского оборудования, а сам Израиль является одним из крупнейших центров медицинского туризма в мире.

Я думаю, что и у Сибири в этом смысле может быть большое будущее. Как и наша семья в свое время, семья Тодер с нуля создала на новом месте собственную техническую базу, и Михаил Семенович первым внедрил в Сибири "протокол немедленной нагрузки". Насколько мне известно, современная и комфортная методика имплантации зубов быстро привлекла в iDent пациентов сначала со всей России, а потом и со всего мира — я живое тому доказательство (смеется). iDent, опираясь исключительно на внутренние интеллектуальные и технологические ресурсы, может стать мощным образующим началом медицинского туризма в Сибири.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

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